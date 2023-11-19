«الكهرباء»: صناعة الهيدروجين الأخضر ميزة نسبية لمصر 

أكّد أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة لجعل صناعة الهيدروجين الأخضر مِيزة نسبية لمصر، لا سيما وما تمتلكه من امتيازات في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز وسهوله تصدير المشتقات أو استخدامها في الموانئ، فضلًا عن الطاقات المتجددة المتنوعة واعتمادية الشبكة الموحدة وتوافر الأيدي العاملة.

حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة.

وقال «سعيد» إنّ هذه المزايا دفعت بكبار المستثمرين للرغبة في تنفيذ مشروعات هيدروجين أخضر في مصر، كاشفًا عن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع مستثمرين، منها 9 اتفاقيات إطارية في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وجارٍ إبرام اتفاقيتين.

التكليفات من القيادة السياسية

وأضاف مستشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ التكليفات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء كانت بإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك بالتوازي مع التفاوض مع المستثمرين على المشروعات، لافتا إلى أنّ مشروع القانون المعروض أمام اللجنة البرلمانية يتضمَّن حوافز للمستثمرين في ظل منافسة إقليمية.