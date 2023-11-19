«الأوقاف» تعلن موعد اختبارات ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد اختبار شفوي لذوي الهمم ليتم تصعيد أفضل ستة من بينهم للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م، علمًا بأن الاختبار الشفوي من (100) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط، وذلك يوم الأربعاء 22/ 11/ 2023م بمسجد الرحمة بباب اللوق في العاشرة صباحًا مع العلم بأن الستة الأوائل سيتنافسون على الجوائز التالية:

جوائز وزارة الأوقاف

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

علما بأنه سيتم جمع درجات الشفوي وآخر تصفية سابقة لكل متسابق.

والمتسابقون الذين لهم حق دخول الاختبار هم:

1. محمد عبد الكريم كامل عطية

2. إيمان وائل أحمد غريب

3. محمد ياسر محمد مرسي

4. وائل أحمد عبد الحميد علي

5. محمد جمال عبد العظيم محمد

6. أحمد محمود أمين إبراهيم

7. وليد رضوان علي عبد الراض

8. يوسف السيد عبد المعطي السيد

9. أحمد محمود بخيت إبراهيم

10. محمد عبد الله محمد يوسف

11. أحمد عبد الإله رشدي عبد الإله

12. محمد القط عبد العزيز ميره