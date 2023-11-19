وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض «الأعلى للشؤون الإسلامية»

افتتح فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثاني للكتاب، ومسجد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بعد تجديده وإعادة فرشه، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وبحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان محمود حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ولفيف من عمداء الكليات والمسئولين بالجامعة، وعدد كبير من الطلاب المصريين والوافدين.

إقبال كبير على المعرض من الطلاب الوافدين

وتفقد وزير الأوقاف المعرض مؤكدا أن المعارض التي تقيمها وزارة الأوقاف بكليات جامعة الأزهر تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والدارسين بجامعة الأزهر من الطلاب المصريين والوافدين، وقد راعت الوزارة توفير إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار ميسرة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، حيث تعد هذه الإصدارات المتميزة رافدًا هامًّا للفكر الوسطي المستنير.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارتي الأوقاف والثقافة بصدد الإعداد للاحتفال هذا العام بالإصدار رقم «200» من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، حيث بلغت إصدارات هذه السلسلة المتميزة «200» إصدار، وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم بإذن الله تعالى، مشيرًا إلى أن سلسلة «رؤية» تتنوع إلى إصدارات «رؤية» باللغة العربية، وإصدارات «رؤية» المترجمة إلى اللغات الأجنبية، وإصدارات «رؤية» للنشء باللغة العربية، وإصدارات «رؤية» للنشء المترجمة إلى اللغات الأجنبية، ووجه وزير الأوقاف بعمل خصم بنسبة 35% على كل إصدارات الأوقاف بمناسبة افتتاح المعرض اليوم.

إشادة رئيس جامعة الأزهر بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

من جانبه أشاد سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والسادة نواب رئيس جامعة الأزهر بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدين أن هذه المعارض تعد فرصة ذهبية لطلاب العلم والدارسين بجامعة الأزهر.