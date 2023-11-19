«الأوقاف»: انطلاق الصالون الثقافي الثاني لـ«الأعلى للشئون الإسلامية» الثلاثاء

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثاء المقبل بعنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات».

تفاصيل الصالون الثقافي

وحول التفاصيل فتنطلق فعاليات الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 / 11 / 2023 برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الثانية بعنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات» بمشاركة كل من:

1- محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الدستور.

3- الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد.

4- الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م الساعة 2,45 عصرًا بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية، والمركز الثقافي بمسجد الاستقامة بالجيزة، والمركز الثقافي بمسجد ناصر ببنها، ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.