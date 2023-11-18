«الأوقاف»: بدء التوافد على مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين، مؤكدة أنّه سيجرى إذاعة المقرأة في بث مباشر.

اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنّ إقامة المقرأة يأتي في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم.

وستنطلق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية القراء أحمد تميم المراغي، ومحمود الصعيدي، وشريف عبد المنعم، وماهر الفرماوي، وأحمد عبد الهادي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التلاوة ستبدأ من قوله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ سورة ص.

«الأوقاف» تعقد مجالسها العلمية

كما تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عقد مجالسهما العلمية؛ إذ يعقد مجلس الحديث السابع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس في مسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء .

2- محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

4 - الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

وسيكون المجلس غدا الأحد عقب صلاة العصر مباشرة، وسيجرى منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات، من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.