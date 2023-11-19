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«الصحفيين»: توافر 46 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين

كتب:

سهيلة هاني
05:23 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر 46 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة كالتالي:

عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3 ،19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2 ،3، 4، 7، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 8،16، 18، 19، 20، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 10، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 24).

التقديم على وحدات النقابة 

وحددت النقابة في بيان لها، أن التقديم يبدأ بمركز الخدمات في الطابق الأول، اعتبارًا من الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري بأولوية الحجز، وسداد الدفعة المطلوبة خلال 3 أيام، وتفاصيل الوحدات بمركز الخدمات في النقابة.

وفي سياق متصل، أجرت نقابة الصحفيين اليوم الأحد، قرعة وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة، وكانت دعت الزملاء المتقدمين لحجز وحدات «الإسكان المتميز» بمدينة العلمين الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية من ظهر اليوم بالطابق الرابع في النقابة، كما تم الإعلان عن فتح  باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، سعر المتر9000 جنيه يضاف إليه نسبة التميز، ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

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بقلم سهيلة هاني