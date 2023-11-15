«الصحفيين»: إعادة دورتي صحافة الموبايل والإعلام الافتراضي في ديسمبر

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إعادة دورتي صحافة المحمول والإعلام الافتراضي، مجددا في ديسمبر المقبل، بناءً على طلبات تلقاها مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، من الدارسين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام من غير أعضاء نقابة الصحفيين.

إعادة دورة صحافة المحمول

أوضحت النقابة في بيان، أنه بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين بفتح المركز أمام المتدربين من خارج النقابة، قرر المركز إعادة دورة صحافة المحمول، ودورة الإعلام الافتراضي للمتدربين من خارج النقابة، والراغبين من أعضاء النقابة بعد انتهاء أيام التدريب الحالية، على أن تعقد في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

أشارت إلى آلية التسجيل، موضحة أنها سوف تكون بأسبقية الحجز والسداد، على أن يجري الإعلان عن الموعد النهائي للدورات عقب اكتمال العدد وسداد الرسوم، والتسجيل عبر الروابط التالية:

طرق التسجيل

صحافة المحمول https://forms.gle/1qaW4UwuvGp4fKXR8

الإعلام الافتراضي https://forms.gle/9yz1kb7vFxwd4vKfA

التسجيل إلكترونيًا أو بالدور السابع بالنقابة، وللاستعلام هاتفيا 01099221510.