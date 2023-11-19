هاني شاكر يحتفل بتخطي هاشتاج يحمل اسمه مليار مشاهدة على «تيك توك»

احتفل الفنان هاني شاكر، مع جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تخطي هاشتاج هاني شاكر مليار مشاهدة على «تيك توك».

وكتب هاني شاكر قائلًا: هاشتاج #هاني شاكر على تيك توك يتخطى مليار مشاهدة.

هاني شاكر يدعم فلسطين بأغنية الهوية عربية

حرص الفنان هاني شاكر على دعم الشعب الفلطسيني بإهدائه أغنية الهوية عربية والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات «يويتوب».

أغنية الهوية عربية تفاعل معها جمهور هاني شاكر والذين أشادوا بها وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.