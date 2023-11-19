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«الحوثيون»: سنستهدف السفن الحاملة لـ علم إسرائيل

كتب:

مريم جاد
04:56 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
السفينة الإسرائيلية

السفينة الإسرائيلية

أعلن الحوثيون، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجماعة ستقوم باستهداف السفن التي تحمل علم إسرائيل، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وفي ذات السياق، أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر، وهو ما يعتبر حدثا دوليا خطيرا، وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، بالإضافة لمغادرتها تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي دون أي عناصر إسرائيلية.

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بقلم مريم جاد