3 تحذيرات من مدينة مرسى مطروح للمواطنين بعد أن ضربتها نوة المكنسة

تعرضت محافظة مطروح خلال الساعات الأخيرة لموجة من الطقس السيئ، تزامنًا مع نوة المكنسة في العديد من المدن الساحلية الممتدة من مدينة السلوم غربًا، ومرورًا لمناطق سيدي براني وشماس وأبو مزهود والظافر والمثاني والنجيلة والزغيرات وأبو لهو والنصر وأم الرخم والقصر ومرسى مطروح والجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة والعلمين والضبعة والحمام وحتى حدود الإسكندرية شرقًا.

3 تحذيرات في مطروح بسبب حالة الطقس السيئ

وبسبب عدم استقرار حالة الطقس في مطروح، حذرت مدينة مرسى مطروح من 3 أشياء للحفاظ على أرواح المواطنين خلال هذه الساعات مع سقوط الأمطار الرعدية حسب عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح لـ«الوطن»، وتتمثل في الآتي:

- عدم تصوير السماء وحالة الطقس أثناء البرق والرعد الذي يحدث تزامنا مع سقوط الأمطار خلال نوة المكنسة.

- الابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات في الشوارع والميادين ومنع الوقوف تحتها لعدم سقوطها بسبب نشاط الرياح وسقوط الأمطار.

- عدم ملامسة الأطفال أعمدة إنارة الكهرباء في الشوارع لعدم التعرض لمخاطر الإصابة بثعق كهربائي في الجسم بعرض الحياه للموت.

رفع حالة الطوارئ القصوى

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك توجيهات من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر فرق الطوارئ في جميع الأحياء بنطاق المدينة، بالمعدات وسيارات الصرف لسحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات وقت سقوط الأمطار والتعامل السريع مع موجة الطقس السيئ طبقاً للمتغيرات والمستجدات التي تحدث.

تنسيق بين الأجهزة لمواجهة نوة المكنسة

وقال محافظ مطروح لـ«الوطن»، إن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة في ظل رفع حالة الطوارئ، والاستمتاع لشكاوى المواطنين والرد على جميع استفساراتهم وبلاغتهم والتعامل معها بشكل عاجل، وجرى التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية ومجالس المدن والري للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.