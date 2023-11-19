وكيل «تعليم بورسعيد» تدير الجلسة الافتتاحية للتدريب الوزاري «تعزيز الوعي وقيم المواطنة»

أدارت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الجلسة الافتتاحية للتدريب الوزاري «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وجاء ذلك بحضور أحمد والى، وكيل المديرية، وعلى الألفي، نقيب معلمي بورسعيد، والدكتور عبد العزيز حمدي، رئيس مجلس أمناء إدارة جنوب التعليمية، ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام، والدكتورة دعاء البدوي، مدير إدارة التدريب المركزية.

تدريب مديري المراحل التعليمية

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن التدريب، الذي يعقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، يستهدف مديري عموم الديوان ومديري المراحل التعليمية والإدارات النوعية ورؤساء الأقسام وموجهي العموم، بالإضافة لأعضاء الإدارات بديوان المديرية وأعضاء اتحاد طلاب بورسعيد للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأوضحت أن الهدف العام للتدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي وقيم المواطنة، والتي من ضمنها مشاركة المواطنين الفعالة في إطار الدستور والقانون في كل الاستحقاقات والفعاليات الوطنية.

وفي سياق آخر، استقبلت وكيل تعليم بورسعيد معلمي بورسعيد خريجى مبادرة 1000 مدير، التي أقيمت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغيير في إدارة المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنهم نواة التطوير في المدارس.