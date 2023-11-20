رابط التسجيل في برنامج استخدام تكنولوجيا «مايكروسوفت» للمعلمين بالمنيا

أعلنت إدارة المنيا التعليمية عن بدء التسجيل في برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين كخبراء في استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مبادرة «المبدعين الخبراء» التي أطلقتها الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل تكنولوجيا التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تطوير مهارات المعلمين في استخدام مايكروسوفت

قال الدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية لـ«الوطن»، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت، بما في ذلك برامج الأوفيس المختلفة، وتطبيقات التعليم عن بعد، وأدوات التعلم الذكي.

ويتكون البرنامج التدريبي من عدة مراحل، تبدأ بدورة تدريبية تمهيدية على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين «C.P.D»، ويتم تقييم المتقدمين للحصول على لقب «معلم مايكروسوفت المبدع الخبير» من خلال لجنة تقييم، يتم اختيار أفضل العناصر المشاركة من المعلمين طبقا للتقديرات كمدربين أساسيين بمنصة «C.P.D».

رابط التسجيل في برنامج المبدع الخبير

وأوضح مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن هذا البرنامج التدريبي يساهم في تطوير العملية التعليمية، ورفع مستوى مهارات المعلمين، وتحسين جودة التعليم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي متاح لجميع المعلمين بالمحافظة، ويمكن للراغبين في الالتحاق به التسجيل من خلال الرابط التالي «من هنا».