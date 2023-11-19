آرسنال يستعد لإخبار النني بمصيره قبل نهاية الموسم.. هل يعود للأهلي؟

دقت ساعة الحسم داخل آرسنال، وبدأت الأسماء تتردد على طاولة إدارة «الجانرز»؛ لحسم مصير عدد من النجوم الذين تنتهي عقودهم، بنهاية الموسم الجاري، ويتقدمهم محمد النني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في حسابات الإسباني مايكل أرتيتا.

آرسنال يدرس مصير محمد النني

الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مصير محمد النني مع آرسنال، بعدما قررت الإدارة وضع قائمة من اللاعبين تحت التقييم من أجل مناقشة إمكانية استمرارهم من عدمها، وبينهم الفرعون المصري الذي يرتدي قميص الجانرز منذ عام 2016، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

رغم الفترة الكبيرة التي قضاها النني على مقاعد البدلاء، إلا أن الجماهير لم تنسَ ما قدمه للفريق، والأداء الاستثنائي والرجولي الذي يظهر به داخل الملعب، لذلك تطمح إلى رؤية لاعب منتخب مصر مرة أخرى بعد غياب لمدة 10 أشهر بسبب إصابة في الركبة، والذهاب بعيدًا مع الفريق اللندني.

لا تستبعد إمكانية تقديم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، طلبًا من أجل الإبقاء على محمد النني، باعتباره أحد أسباب استمراره داخل قلعة «الإمارات» حتى تلك اللحظة، إلى جانب علاقته الجيدة مع اللاعب المصري النني.

آرسنال وضع خطة مؤلفة من أربع خطوات للتعامل مع مصير نجوم الجانرز بعد انتهاء عقودهم في نهاية الموسم الحالي، ومن بين هؤلاء اللاعبين يتصدر النجم المصري محمد النني، لكن لا يزال يراقب ويدرس الأوضاع المقبلة من أجل إعلان القرار النهائي حول مصيرهم.

هل يعود محمد النني إلى الأهلي مجددًا؟

ارتبط اسم محمد النني بالأهلي في الفترة الماضية، وتزايد بعد آخر مقابلة له، إذ لم ينس البالغ من العمر 31 عامًا، فترته القصيرة بين أسوار النادي الأهلي، حيث أشاد بالأشهر القليلة التي قضاها مرتديًا قميص الفريق قبل انتقاله إلى المقاولون العرب وبدء رحلته في عالم الاحتراف من خلال نادي بازل السويسري.

وفي مقابلة سابقة مع الإعلامي أحمد شوبير بعد مسيرة احترافية طويلة، سألوا محمد النني عن النادي الذي يفضله في مصر، وجاءت الإجابة بأن حلم والدته المتوفاة كانت تحلم برؤيته مرتديًا قميص الأهلي مرة أخرى، لأنها كانت تشهد على الفترة الصعبة التي مر بها مع الأهلي في بداية مسيرته، وكانت تذهب معه كل يوم إلى التدريبات وتنتظره حتى يعود إلى المنزل.