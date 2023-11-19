بيت العائلة المصرية بأسيوط يعقد مؤتمرا لدعم القيادة السياسية والشعب الفلسطين

عقد بيت العائلة المصرية بأسيوط، اليوم الأحد، مؤتمرًا لدعم القيادة السياسية في قراراتها نحو القضية الفلسطينية، وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

حضر المؤتمر الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والقس عاموس بسطا وكيل بيت العائلة بأسيوط، والشيخ صلاح السيد مدير عام الإدارة العامة لمناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والقس فيلوباتير كنيسة السيدة العذراء بالمعلمين، والقس جوارجيوس كنيسة القيامة بدرنكة، عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقمص متاؤوس عن الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من ممثلي القوي السياسية والشخصيات العامة بأسيوط ورجال الأزهر.

وفي كلمته، أكد الشيخ سيد عبد العزيز أن قضية فلسطين قضية المسلمين والمسيحيين، وأن مصر تدير الملف الفلسطيني بطريقة احترافية متشبسة برفض التهجير.

من جانبه، أكد القس عاموس أن المسيحيين لا ينفصلون عن قضايا الأرض، وأن القدس مدينة الرب بالنسبة للمسيحيين.

وشدد القس متاؤوس على دور الكنيسة الكاثوليكية في القضية الفلسطينية، وأن الكاثوليك لديهم دور كبير هناك.

وفي ختام المؤتمر، أصدر بيت العائلة المصرية بأسيوط بيانًا حول الأحداث المتصاعدة في فلسطين، ودعوة الناخبين للاحتشاد في الانتخابات الرئاسية.