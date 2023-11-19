شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة بحي الشيخ رضوان في غزة

في إطار العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفسطيني في قطاع غزة، دون مراعاة لأي قانون دولي أو إنساني، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قبل قليل، بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

استهداف مدرسة «عمرو بن العاص»

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، وقوع عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة «عمرو بن العاص»، في حي الشيخ رضوان.

ويأتي هذا الاستهداف، عقب يوم من استهداف الاحتلال لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في قطاع غزة، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.