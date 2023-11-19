«رياضة الدقهلية»: منتدى شباب الدلتا جاء بشعار «شباب قادر يبدع يقود»

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فعاليات منتدى شباب الدلتا، تحت شعار شباب قادر يبدع يقود، واستهدفت مشاركة نحو 90 ألف شاب.

وأشارت «عثمان» في بيان لها، إلى أن الفعاليات استهدفت الشباب في وضع «استراتيجية شباب الدلتا»، وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة قرآنية من أيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو عن إنجازات مصر، ثم شرح فكرة المنتدى، ثم كلمة وزير الشباب والرياضة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، ثم فقرة فنيه للشعر والإنشاد لكيان الشباب.

وأوضحت أنه جرى إعلان سلسلة الجلسات الحوارية وورش العمل، وجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفه، خاصة التمكين الاقتصادي للشباب، وجرى التدشين بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار الرياضي، بحضور غادة السيد مسؤول التدريب بالإدارة العامة للشباب.

وأضافت أنه جرى إطلاق مبادرة «منتدى شباب الدلتا» بالمحافظة، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أبناء محافظة الدقهلية، بالتزامن مع إطلاق المنتدى في محافظات الدلتا، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة، واهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعم وتمكين الشباب فكريا وثقافيا، بإطلاق أضخم حدث تثقيفي حواري لشباب محافظات الدلتا، تحت شعار «شباب قادر يبدع يقود».

ويجري تنفيذ سلسلة من الجلسات التثقيفية الحوارية لمنتدى شباب سند الدلتا، ليشارك في صناعة القرار من خلال إداراتهم لمنصة حوارية كمحاكاة، تدمج بين ممثلي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي المراكز والأحياء من الشباب، ومن ثم جني ثمار الحوار والخروج بالعديد من الخطط، والأفكار والمشاريع، والمبادرات المقترحة لخدمة شباب محافظات الدلتا.

وفي المرحلة الثانية تنظيم سلسلة من الجلسات التثقيفية والحوارية وورش العمل الأونلاين بمشاركة 120 مركز شباب لاستهداف 90 ألف شاب من محافظات الدلتا بهدف الخروج بمخرج نهائي يشمل أكبر عدد من «المبادرات_ الأفكار- المقترحات - المشاريع» التي تخدم محافظات الدلتا.