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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو احتفاء أهل سيناء بعيد ميلاده

كتب:

آية الله الجافي
06:33 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو احتفاء عدد من المصريين في محافظة سيناء بعيد ميلاد الرئيس الموافق اليوم 19 نوفمبر، متمنين له الفوز في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرته التنموية. 

وأضافت الحملة: «ويمكن تلخيص سر دعم وتقدير ومحبة المصريين لهذا الرجل في جملة من كلمتين «لم يخذلنا» ومن سيناء أرض الفيروز.. ومن قلوب كل المصريين .. كل عام وحضرتك بخير يا ريس .. عيد ميلاد سعيد». 

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