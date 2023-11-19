وزير الكهرباء: إيقاف تشغيل محطتين حراريتين من أصل 12 في العام المقبل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مشروع تعزيز شبكة الكهرباء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مرحلة متقدمة الآن ونسعى لإنهاء التوقيع عليه في أقرب وقت.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه القناة الأولى، أنه بجانب التعاون الجاري مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، وبعدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصل مشروع مركز التحكم بشبكات التوزيع إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وتابع: «فيما يتعلق بإيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية تمثل عملية إيقاف التشغيل أحد مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي».

وواصل: «أجرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تقييما أوليا للمحطات المستهدف إيقاف تشغيلها في 2023 وحُدِّدَت محطتان بسعة 1 جيجاوات من أصل 12 محطة ومن المستهدف إيقاف تشغيلها خلال الربع الأول من العام المقبل»