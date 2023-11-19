تراجع أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق.. أبرزها الدواجن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع 4 سلع أساسية اليوم الأحد في الأسواق، إذ تتمثل تلك السلع في الدواجن والأسماك والحديد والفاكهة لذلك توضح «الوطن» في السطور التالية أسباب الانخفاض.

تراجع أسعار الدواجن

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن الساسو هبطت اليوم في محلات بيع الطيور الحية بقيمة وصلت إلى 2 جنيه والسبب الرئيسي في ذلك قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية ليبلغ سعر كيلو الدجاج الساسو داخل المزرعة 85 جنيها وتصل للمستهلك ما بين 90 و115 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 64 جنيها أرض مزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 و75 جنيها أما سعر كيلو الدجاج البلدي يسجل اليوم الأحد 110 جنيهات في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

هبوط أسعار الفاكهة اليوم

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الفاكهة انخفضت اليوم الأحد في كافة الأسواق بسبب بدء العروة الشتوية التي أدت إلى زيادة الإنتاجية الفترة الحالية إذ تراجع سعر كيلو الموز اليوم بقيمة 3 جنيهات فيما انخفض سعر الكنتلوب 2 جنيه والتفاح 5 جنيهات.

وأضاف «النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو البرتقال البلدي يتراوح ما بين 5 و 6.5 جنيه ويتراوح سعر اليوسفي ما بين 5 و8.5 جنيها فيما يتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و10 جنيهات كما يتراوح سعر الكنتلوب ما بين 10 و14 جنيها والتفاح ما بين 20 و30 جنيها.

انخفاض أسعار الحديد

كما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد في الأسواق بقيمة 663 جنيها ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء ليسجل سعر طن حديد عز 37306 جنيها، فيما وصل سعر طن حديد المصريين إلى 39000 جنيه فيما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 36500 جنيه.

تراجع أسعار السمك

انخفضت أسعار الأسماك اليوم الأحد، في الأسواق المصرية والسبب الرئيسي في ذلك تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين على الشراء حيث هبط سعر الجمبري وقشر البياض 7 جنيهات والسبيط جنيهين فيما تراجع سعر فليه البلطي 3 جنيهات وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

فيما يتراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 53 و63 جنيها ويتراوح سعر كيلو فلية البلطي ما بين 40 و19 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 65 و100 جنيه والجمبري ما بين 210 و220 جنيها، فيما يتراوح سعر السبيط ما بين 200 و300 جنيه.