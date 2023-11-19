أمطار شديدة في الإسماعيلية.. واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، حالة من الطقس السيئ والأمطار الشديدة بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي ضرب عدة محافظات في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وانتشرت مياه الأمطار في مدينة الإسماعيلية، ومراكز التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير والقنطرة غرب والقرى التابعة لها على مدار الساعات الماضية.

تكدس مياه الأمطار في الميادين الرئيسية

واستمرت الأمطار على الإسماعيلية قرابة ساعة تقريبا تكدست فيها بعض المياه، في الميادين الرئيسية والشوارع دفعت فيها المحافظة بسيارات رفع المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

طوارئ في المحافظة

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بانتشار فرق الطوارئ في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الحالية، بالتزامن مع سقوط الأمطار والتمركز في الشوارع والميادين، فيما وجَّه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بكامل طاقتها وربطها بغرف عمليات الوحدات المحلية من القرى والمراكز لسرعة التدخل فور وجود أي طارئ والعمل على حله في أسرع وقت.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط للرياح لعدم تعريض حياتهم للخطر، مطالبا المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة والصحراوية.

وناشد البيان المواطنين بضرورة مراجعة صيانة السيارات قبل التحرك بها للسفر في أي من المحافظات، بمراجعة الفرامل بسبب بلل الطريق ومراجعة بطاريات السيارة وعمل ماسحات الزجاج بشكل جيد إلى جانب عمل كل إنارة السيارة.