«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تغطي سماء عدّة مناطق.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية ومناطق من شمال الصعيد، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية حاليا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، أنّه من المتوقع أن يعقب نشاط الرياح تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

تكاثر السحب الممطرة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والدلتا.

وتشهد أغلب أنحاء البلاد تغيرات في حالة الطقس بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا على أغلب أنحاء البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة اليوم الأحد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.