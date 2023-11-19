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«الأرصاد» تحذر من أمطار القاهرة الكبرى.. «أجواء شتوية بامتياز»

كتب:

إسراء حامد محمد
04:57 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار القاهرة الكبرى، إذ يسود أجواء شتوية بامتياز، وتشهد كافة الأنحاء في القاهرة الكبرى أمطار متفاوتة الشدة وتمتد لتصل حتى شرق البلاد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويرجع ذلك إلى أن القاهرة الكبرى وشرق البلاد تحت تأثير السحب الممطرة.

الأرصاد تحذر من أمطار القاهرة الكبرى

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، منذ قليل، إلى أن صورة الأقمار الصناعية تشير أيضا إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتظهر الأتربة باللون الوردي على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تؤثر على مدن القناة مع تقدم الوقت، وبالنسبة لفلسطين وبلاد الشام فتكون على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

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