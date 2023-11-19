«مكانة الوالدين في الإسلام».. ندوة بمركز شباب السلام بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف ندوة للنشء بعنوان «فضل الوالدين ومكانتهما في الإسلام»، وذلك في مركز شباب السلام بمدينة الخارجة، وشارك في اللقاء الثاني اليوم الأحد 50 مشاركًا.

فضل الوالدين ومكانتهما في الإسلام

حاضر خلال الندوة الشيخ ممدوح عبد الغنى بمركز شباب السلام بمدينة الخارجة، الذي أوضح فيها فضل الوالدين ومكانتهما في الإسلام، ومفهوم بر الوالدين وواجبنا نحوهما، وكيفية البر بهما في حياتهما وبعد موتهما.

وبيّن كيف حثنا الإسلام على الرحمة بالكبار وعدم التجاوز في حقهم، وبِرَّ الوالدين هو أقصى درجات الإحسان إليهما، فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية، وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين حتى قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إليهما بعبادته التي هي توحيده والبراءة عن الشرك اهتماما به وتعظيما لهم.

دور الندوات في توعية النشء وتنمية الفكر

ومن جانبه، أشاد بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.