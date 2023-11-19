بنزيما متهم بالتسبب في إلغاء حفل وداع سانتو.. هل حرض اللاعبين؟

حالة من الغموض تعقب انتهاء رحلة الإنجازات للبرتغالي نونو سانتو، الذي خرج من الباب الكبير لاتحاد جدة، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد، الذي دام لما يزيد عن عام، حقق خلاله إنجازات تاريخية، ابتعدت عن قلعة النمور لأعوام عدة.

تفاصيل الساعات الأخيرة لخروج سانتو من الاتحاد

لم تهدأ نيران الشائعات بعد مرور وقت قصير على إقالة نونو سانتو، وتداولت عدد من التقارير انتقام كريم بنزيما من المدرب البرتغالي، باعتبارهما ليسا على وفاق منذ وصول الأول إلى الدوري السعودي، في إشارة إلى أنه منع اللاعبين من إقامة حفل وداع لسانتو.

المدرب البرتغالي هو مَن رفض إقامة حفل وداع

بالرغم من ذلك، نفى ماجد هود، الصحفي التابع لجريدة «الرياضية» السعودية، ما تردد بشأن انتقام بنزيما واللاعبين من نونو سانتو، بسبب المعاملة الحادة من المدرب لبعض العناصر داخل الفريق، بالتأكيد على أن البرتغالي من رفض إقامة حفل وداع.

«نظرًا للعدد الكبير من الاستفسارات، حاولت الإدارة والعلاقات العامة في الاتحاد عدة مرات تنظيم حفل وداع لسانتو، لكنه قدم اعتذاره».. هكذا نفى وجود أي صلة بين عدم إقامة الحفل وانتقام من اللاعبين برعاية كريم بنزيما.

نونو سانتو تسلم قيادة الاتحاد السعودي خلال الفترة بين يوليو 2022 حتى السابع من نوفمبر 2023، وقاد النمور 56 مباراة مع الاتحاد، حيث تمكن من تحقيق 36 فوزاً وتعادل في 12 مباراة وتلقى 8 هزائم، مما يشير إلى نسبة فوز بلغت 64.2%.

تمكن البرتغالي مع الاتحاد من أن يرفع لقب السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي، ثم سلك طريق الانتصارات بتحقيق لقب دوري المحترفين في عام 2023، بعد غيابه عن التتويج منذ عام 2009، ما يعني تحقيق سجل استثنائي وتاريخي للنادي قبل رحيله، إذ قامت إدارة الفريق السعودي بتعيين مارسيلو جاياردو بديلًا له.