ماذا يحدث في اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية؟.. مفاجأة من حجازي

بين الصدمة والمفاجأة، تترقب جماهير الأهلي المصري، الكواليس داخل اتحاد جدة السعودي من بعيد، في ظل احتمالية مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

ماذا يحدث في اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية؟

أحداث متلاحقة تشهدها جدران نادي الاتحاد، الذي يقبع في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري السعودي بعد مرور 9 جولات، في صراعه للحفاظ على لقب المسابقة الذي توج به الموسم المنقضي.

بشرى سارة ومفاجأة منتظرة، قد تشهدها قائمة الفريق خلال فعاليات كأس العالم للأندية، التي يفتتحها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي، الذي في حال تخطيه، سيواجه الأهلي في ربع نهائي البطولة العالمية.

مفاجأة أحمد حجازي في اتحاد جدة

المفاجأة ذكرتها صحيفة «الرياضية» السعودية، التي كشفت أوراق مدرب الفريق نونو سانتو، بعدما أكدت محاولاته لتجهيز الدولي المصري أحمد حجازي، للتواجد في تشكيل الفريق خلال فعاليات كأس العالم للأندية.

حجازي الذي خضع مؤخرا لجراحة الصليبي، يقوم في الوقت الحالي ببرنامج تأهيلي خاص، حيث يسابق اللاعب الزمن من أجل اللحاق بالمونديال، والمواجهة المحتملة أمام ناديه السابق الأهلي.

«التضحية بنجم الفريق»، هكذا كشف الصحفي الموثوق فريزر فليتشر، نية اتحاد جدة في الإطاحة بنجم الفريق البرتغالي فيليبي جوتا، بعد شهرين فقط من انضمامه لـ«الزعيم».

وبحسب «فريزر» فإن إدارة النادي السعودي، أخطرت جوتا بالبحث عن فريق للانضمام له في الميركاتو الشتوي المقرر له يناير المقبل، في ظل عدم اقتناعها بالمستوى الذي يقدمه اللاعب.

إحباط آخر أصاب جماهير اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية، بعد التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق، الفرنسي كريم بنزيما، التي كانت تعقد عليه الآمال في قيادة الفريق بشكل استثنائي.

وبحسب موقع «سبورت 24» السعودي، فإن إصابة بنزيما التي أبعدته عن الملاعب، وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، يأتي في ظل أسلوب لعب نونو سانتو الذي قيد إماكانات مهاجم المنتخب الفرنسي.