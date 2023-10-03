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مدافع اتحاد جدة السعودي يقترب من الأهلي في يناير

كتب:

علي سمير
03:50 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
فريق الأهلي

فريق الأهلي

تبحث إدارة النادي الأهلي تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدًا في خط الدفاع، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بسبب إصابات محمود متولي المتكررة.

ودخل أكثر من مهاجم دائرة الترشيحات على طاولة إدارة النادي الأهلي، ومن بينهم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لدعم الخط الخلفي، ولمطالعة باقي التفاصيل اضغط هنــا.

 

 

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