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الحوثيون: سيطرنا على سفينة إسرائيلية وتم اقتيادها للسواحل اليمنية

كتب:

حسن سمير
06:57 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
سفينة - أرشيفية

سفينة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الحوثيين سيطروا على سفينة إسرائيلية، وتم اقتيادها للسواحل اليمنية.

وأكد «الحوثيون» استمرارهم في العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى توقف العدوان على غزة. 

وأضاف «الحوثيون»: «الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وسفن الاحتلال الإسرائيلية ستصبح هدفًا مشروعًا لنا، وعمليات الحوثيين لا تهدد سوى سفن الاحتلال المملوكة للإسرائيليين».

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بقلم حسن سمير