السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، مؤكدة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة بالبلاد، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، مؤكدة أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان ١ والعكس بمحطة المنيا، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقاً للجداول المرفقة.

وجدير بالذكر، أنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحري والقبلي، (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).