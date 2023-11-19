استشاري أطفال توجه نصائح مهمة لأولياء الأمور لحماية الأطفال من البرد

أكدت الدكتورة مني الجنزوري، استشاري طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب على أولياء الأمور الحذر خلال الفترة الحالية من تقلبات الجو والتغير المفاجئ في درجات الحرارة.

وقالت "الجنزوري": "التراب مع درجة الحرارة يؤدي إلى حساسية صدرية شديدة، والفترة الحالية نرى العديد من الحالات تدخل الرعاية دون أن يكونوا مصابين بحساسية صدرية، وذلك نتيجة التهاب الشعب الهوائية".

ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على الأمهات خلال الفترة المقبلة تجنب إرسال الأطفال الأقل من 5 سنوات للحضانة لحين استقرار الجو، وإذا لزم الذهاب للحضانة يجب على الأمهات أن تدرب أبنائهم على ارتداء الماسك، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة، والغسيل باستمرار والاهتمام بالتغذية السليمة، خاصة الفواكه مثل: الكيوي والبرتقال وغيرها، والراحة التامة خلال ساعات النوم التي يجب ألا تقل عن 8 ساعات، موضحة أن قصر فترات نوم الأطفال تؤدي إلى ضعف المناعة لديهم.

وتابعت، أنه يجب على الأمهات أيضا ضرورة ارتداء الماسك حال إصابتهم بالإنفلونزا أو البرد، بجانب ضرورة التخلص من عادة التقبيل، لأنها تؤدي إلى نقل العديد من الميكروبات التي قد تؤثر على صحة الطفل.