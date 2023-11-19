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إعلان نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة.. الرابط وشروط القبول

كتب:

وائل فايز
04:44 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
إعلان نتيجة رياض الأطفال

إعلان نتيجة رياض الأطفال

أعلنت محافظة القاهرة نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال على مستوى المحافظة، للعام الدراسي 2023-2024، ومن يرغب في الحصول  على نتيجة  المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة عليه إدخال الرقم القومى للطفل والدخول على الرابط من هنا.

شروط القبول برياض الأطفال

وفيما يتعلق بالتعليمات والشروط في حالة القبول برياض الأطفا، والتي لا يتم القبول بدونها، فهي كالتالي: 

- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة، وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

- متابعة نتيجة المرحلة التالية من رياض الأطفال بالقاهرة بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.