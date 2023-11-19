«تموين الإسكندرية» تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة

أكّد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إصدار تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لفحص شكاوى المواطنين لمطاردة المتلاعبين بالأسواق.

سجائر مجهولة المصدر

وأضاف القلش لـ«الوطن»، أنّ إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدي مفتشة الإدارة نفذت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

ضبط أحد أصحاب المحال لحيازته عدد 122 علبة سجائر مجهولة المصدر.

ضبط عدد 74 علبة حلويات ومعجنات وشيبسي منتهية الصَّلاحِيَة في نفس المحل.

ضبط صاحب محل بحيازته عدد 108 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر دون فواتير دالة على الحيازة.

ضبط عدد 53 علبة بسكويت وحلويات منتهية الصَّلاحِيَة في حيازة نفس المحل.

وأشار المهندس محمود القلش، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مع التشديد على جميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتطبيق القانون؛ لمنع التلاعب من التجار.