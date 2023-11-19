«تموين الإسكندرية»: ضبط 145 طن سكر في شركة تعبئة بغرض بيعه بأزيد من سعره

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية قامت بضبط إحدى شركات تعبئة السكر بحيازتها كميات كبيرة من السكر تمهيدا لبيعها بأعلى من التسعيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر.

ضبط 145 طن سكر

وأشار «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تنفيذا للتعليمات قامت إدارة العامرية التموينية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط إحدى شركات تعبئة السكر لحيازتها سكر بدون إخطار للجهات المختصة بقصد بيعه وتوزيعه بسعر أعلى لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم التحفظ على كمية 145 طن سكر حر.

تطبيق القانون بكل حزم

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام، مع التزام الإدارات التموينية بشن حملات مستمرة على الأسواق والمحلات والشركات والمخازن والأسواق لضبط ومراقبة الأسعار.