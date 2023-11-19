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أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح حكم الإنفاق على زواج الأخ من الميراث

كتب:

شروق مراد
07:14 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى سليمان، مفادها أنه وأخواته والدهم توفي وترك لهم أرضا مؤجرة وينفقون منها على من يريد الزواج منهم، ويريدون الحج عن والدهم، فما الحال ينتظرون زواج أخيهم أم يوزعون التركة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «التركة تعتبر شركة إجبارية لجميع الورثة، فالجميع أصبحوا شركاء في قطعة الأرض، فالأصل بعد الوفاة نوزع التركة، لكن التركة أصحبت صغيرة حال توزيعها، فيمكن أن تبقى على هذا الحال باتفاق الجميع وتزويج أخيهم بالتراضي».

أمين الفتوى: يجب أن يكون هناك اتفاق ورضا من الطرفين

وتابع: «لو بعد ما الجميع يتزوج يحجون عن والدهم، ويقومون بعدها بتوزيع الميراث، وهذا لا يوجد فيه مانع، ما دام هناك اتفاق ورضا من الجميع على هذا فلا مانع من ذلك».

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