شجرة وعمود إنارة ضحايا سوء الطقس في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط شجرة ضخمة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وعمود إنارة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الوحدة المحلية لقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب؛ لرفع شجرة من طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنّ عمود إنارة تعرض للسقوط في شارع فريد ندا بدائرة حي أول الإسماعيلية، بسبب نشاط الرياح الشديدة والتغيرات المناخية.

ووصلت فرق طوارئ شركة كهرباء القناة، إلى مكان سقوط الإنارة لفصل التيار الكهربائي، وبدء التعامل الفوري مع إزالة العامود وتوصيل الكهرباء للمنطقة من جديد.

أمطار شديدة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم حالة من الطقس السيئ شديدة بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي ضرب عدة محافظات، فيما حذرت الشبكة المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط للرياح لعدم تعريض حياتهم للخطر مطالبًا المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشرت المياه في مدينة الإسماعيلية، ومراكز التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير والقنطرة غرب والقري التابعة لهم علي مدار الساعات الماضية، فيما وجّه محافظ الإسماعيلية، بانتشار فرق الطوارئ وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بكامل طاقتها وربطها بغرف عمليات الوحدات المحلية من القري والمراكز لسرعة التدخل فور وجود أي طارئ والعمل علي حله في أقرب وقت.