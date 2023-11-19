ندوة في الإسماعيلية للتوعية بالمساواة بين الجنسين في مواقع العمل

نظمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958، بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك في مقر مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك للتعريف بمفهوم التمييز وأشكاله والقضاء عليه فى سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، بما يخص حقوق العمال وواجباتهم لحمايتها ورعايتهم وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

المساواة في الفرص

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت بالشرح أي تمييز أو تفضيل أو استثناء أو تفرقه يتم على أساس العنصر أو الجنس أو اللون أوالرأي السياسي أو الجنسية، يسفر عن إبطال المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، كما تم التنويه خلالها أنه لا يعتبر تمييز أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنياً على أساس مؤهلات تقتضيها طبيعة هذا العمل.

دور مديرية العمل

وأشار «رداد» إلى أن الندوة أوضحت دور مديرية العمل، والخدمات المقدمة للجمهور والعاملين بالقطاع الخاص، وقام بإلقاء المحاضرات بالندوة مروة أنس مدير وحدة المساواة بين الجنسين.