هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا ستزودنا بسيارات إسعاف مدرعة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بسيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تنفيذ عملية توغل بري بقطاع غزة والذي بدأ في يوم 27 أكتوبر، بحسب موقع الهيئة على الإنترنت.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 44

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 44 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف وإعلان وكالة الأونروا نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في غزة.