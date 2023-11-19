«تعليم الوادي الجديد»: انطلاق الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، اليوم، انطلاق «الحقيبة التدريبية لمديري وطلاب المدارس، حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

المشروع يستهدف جميع المراحل التعليمية في الوادي الجديد

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، أن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل، معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء.

تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج المستهدف

ولفت إلى أنه جرى تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، التي يحاضر التدريب اليوم، وصفى حسن عبد الموجود من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بحضور ناصف أنيسي نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعة.

أماكن التدريب فى جميع الإدارات التعليمية:

إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم

إدارة الداخلة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم

إدارة باريس التعليمية في قاعة التدريب بالادارة

إدارة بلاط التعليمية مقر قاعة التدريب بمدرسة بلاط الاعدادية

إدارة الفرافرة التعليمية مقر قاعة التدريب بديوان الادارة وقاعة التدريب بمدرسة اللغات