وكيل «تعليم الوادي الجديد»: انطلاق أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم، فعاليات أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس، وهو مبادرة «الباحث الصغير»، التي تنظمها بالتعاون مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، وتدريبهم على كيفية كتابة البحوث العلمية، وإعداد المشاريع البحثية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تستهدف طلاب الصفوف من الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي، ومن المقرر أن تستمر لمدة عامين.

إطلاق أكبر برنامج تدريبي للطلاب

أوضح وكيل الوزارة أنه جرى إطلاق برنامج «الباحث الصغير» اليوم، من مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، مضيفا أن المديرية تنظم بثًا مباشرًا لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمشاركة أكبر عدد من الطلاب في البرنامج، وتحقيق أعلى استفادة منه.

رعاية الطلاب الموهوبيين وصقل مهارتهم

وأشار إلى، أن البرنامج يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين فى البحث العلمي، وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة، لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي، وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة، لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.