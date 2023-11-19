«مياه الدقهلية» تقدم أنشطة توعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استمرار تقديم أنشطتها التوعوية، بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف، برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وأشارت «مياه الدقهلية» في بيان، إلى أنه جرى تنظيم اليوم حملة توعوية من إدارة التوعية بالشركة، بقرى بلقاس والمعصرة والسماحية والشوامي بمركز بلقاس.

وأكدت أن الحملة شملت عدة أنشطة، مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق، لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.

تقديم حملات توعوية بالدقهلية

وأوضحت الشركة، أنه جرى تقديم هذا الأسبوع 10 ندوات مدرسية لحوالي 379 طالب وطالبة، وورش تلوين لحوالي 46 طالب وطالبة، وتم تكوين أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي لحوالي 10 طلاب؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، وأقامت 10 مسابقات ثقافية لنحو 379 طالب وطالبة و3 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس، لحوالي 87 طالبا وطالبة، لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

وقدمت الشركة 5 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 147 طالب وطالبة، ونظمت ورشتي تلوين لحوالي 79 طالب وطالبة، وقامت بتكوين أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 10 طلاب، وتنفيذ عدد 5 مسابقات ثقافية لحوالي 147 طالب وطالبة.