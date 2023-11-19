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سفارة الهند: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش

كتب:

أ ش أ
07:16 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
المساعدات الهندية

المساعدات الهندية

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة، اليوم، وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الهند إلى شعب فلسطين بغزة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وأضافت السفارة في بيان صحفي، أنه تم تسليم المساعدات وهي عبارة عن مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى فلسطين.

مساعدات مستمرة

وكانت الهند سبق وأرسلت في أكتوبر الماضي مساعدات إلى قطاع غزة شملت إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى مواد إغاثة شملت الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

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