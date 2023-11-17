بعد مرور 6 أيام.. ماذا حدث للعمال المحتجزين داخل النفق المنهار في الهند؟

ما تزال أعمال الحفر والإنقاذ لعمال الهند المحتجزين في نفق سيلكيارا مستمرة، منذ احتجازهم داخله صباح يوم الأحد الماضي، بعد انهيار جزء من النفق وسقوط عدد من الصخور الضخمة، التي أعاقت خروجهم من النفق، وبينما يتابع كثيرون الحادث، يمكن الإشارة إلى آخر تطورات عمليات الإنقاذ للعمال المحتجزين.

الصخور تحتجز عمال الهند داخل النفق

على الرغم من انهيار النفق وسقوط عدد من الصخور الضخمة، إلا أن العمال ما يزالوا بخير وبصحة جيدة، وفقًا لِما أكدته وكالة «رويترز» للأنباء، كما تمكن بعض العمال الذين كانوا بالقرب من مَخرج النفق من الخروج، بينما حوصر 40 آخرين بين الصخور، في ظل عمليات حفر مكثفة لمحاولة إنقاذهم.

آخر تطورات عمليات الإنقاذ عمال الهند

عن آخر تطورات عمليات الإنقاذ لعمال الهند المحتجزين، فقد أكد موقع «إنديا توداي»، أن جهود إنقاذ العمال ما تزال مستمرة لليوم السادس، وأن الحطام الصلب أدى إلى توقف الحفر اللولبي عالي السعة، لبضع ساعات واُستُئنف بعدها، وأن فرق الإنقاذ حققت تقدمًا كبيرًا خلال الليل في العملية الجارية لتحرير العمل باستخدام 5 أنابيب، يبلغ قطر كل منها 900 ملم وطولها 6 أمتار، وقد تم إدخالها بالكامل الآن في الحطام، إلا أن وجود مادة صلبة داخل الحطام أوقف عملية الحفر مؤقتًا.

ورغم الاستعانة بآلة حفر متطورة والتي تمكنت من حفر 25 مترًا من الحطام المتراكم داخل النفق، بحسب تأكيد غرفة التحكم في سيلكيارا بمركز عمليات الطوارئ، إلا أن إنقاذ العمال المحتجزين لم يكتمل حتى الآن، وما تزال هناك حاجة لإزالة ما بين 30 إلى 40 مترًا أخرى من الحطام للوصول إليهم.

توصيل الطعام والدواء والأكسجين للعمال المحتجزين

حرصت فرق الإنقاذ إلى جانب استمرار عمليات الحفر، على توصيل الطعام والماء والأكسجين والدواء إلى العمال المحتجزين داخل النفق، من خلال الاعتماد على أنبوب.

جدير بالذكر أن حادث احتجاز عمال الهند في نفق سيلكيارا في ولاية أوتار كاند المجاورة على طريق سريع، والذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، بدأ صباح يوم الأحد الماضي، بعد انهيار النفق في الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما يعمل داخله نحو 50 إلى 60 رجلًا خلال النوبة الليلية، وبعد انهيار النفق تمكن من الخروج بعض العمال الذين كانوا بالقرب من مَخرج النفق، بينما حُوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل، وما تزال جهود إنقاذهم مستمرة.