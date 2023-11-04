هزة أرضية تضرب الهند بعد زلزال نيبال القوي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية جوجارات شمال غرب الهند، على مسافة 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

واظهرت بيانات رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت الهند، على مسافة 60 كيلومترا شرق فادودارا، و20 كيلومترا شرق مدينة سانكيدا.

وتعرضت نيبال، في وقت سابق، لزلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى إلى اهتزاز مبان في العاصمة الهندية «نيودلهي».