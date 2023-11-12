حصار 40 عاملا على الأقل بعد انهيار نفق شمالي الهند

أدى انهيار نفق على أحد الطرق في الهند إلى حصار ما لا يقل عن 40 عامل بناء كانوا يعملون في شقة بولاية أوتارانتشال شمالي الهند.

انهيار النفق

وذكرت شبكة تشانل نيوز آشيا، أن انهيار النفق وقع في وقت سابق اليوم عند مغادرة مجموعة من العمال إلى الخارج ليحل محلهم عمال آخرون.

حصار 40 عاملا في النفق

وقال مسؤول من هيئة التعامل مع الكوارث في البلاد، إن نحو 200 متر من النفق انهارت، مشيرا إلى أن نحو 40 عاملا محاصرون داخله، فيما يتم توفير الأكسجين لهم، ومع ذلك فإن المزيد من الأنقاض تتساقط حيث يحاول رجال الإنقاذ إزالة العوائق.

ويتم إنشاء النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر بين نقطتين بهدف ربط مزارين شمالي البلاد.