محافظ مطروح يكلف المهندس حسين السنيني قائما بأعمال السكرتير العام المساعد

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارًا بتكليف المهندس حسين السنيني قائمًا بأعمال السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، عقب إحالة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد السابق، إلى المعاش، لوصوله السن القانونية.

مناصب تقلدها السنيني

وكان المهندس حسين السنينى شغل العديد من المناصب خلال السنوات الماضية، شغل منصب مدير إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة مطروح، ومنسقًا عامًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محافظة مطروح، كما شغل منصب مديرًا عامًا لمديرية الزراعة في المدّة من عام 2016 وحتي عام 2019.

كما تقلد السنينى عدة مناصب أخرى، أهمهما منسق لمشروع إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح والتابع لوزارة التعاون الدُّوَليّ في المدّة من عام 2006 حتى عام 2016، كما يشغل حاليًا منصب نقيب الزراعيين في محافظة مطروح بالانتخاب.

تنمية محافظة مطروح

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح في أول تصريح له، عقب قرار المحافظ بتكليفه، بالعمل على تنفيذ خطط محافظة مطروح خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنمية مطروح في جميع قطاعاتها الاستثمار والزراعة والسياحة والثروة الحيوانية، من أجل مزيد من النهوض بمطروح وتقديم جميع الخدمات لأبناء المحافظة.