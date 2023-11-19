نجلاء بدر تتعرض لوعكة صحية بعد انتهاء تصوير مسلسل «صوت وصورة»

تعرضت الفنانة نجلاء بدر لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير «صوت وصورة»، الذي يُعرض حاليا على شاشة قناة «dmc»، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

الحالة الصحية للفنانة نجلاء بدر

وقالت نجلاء بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصيبت بالتهاب حاد، وارتشاح في وتر أكيلس في القدمين، مطالبة من الجمهور الدعاء لها.

مسلسل «صوت وصورة»

وكانت نجلاء بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل «صوت وصورة»، الذي تدور أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامي الطمباري، إيمان الشريف، هاجر عفيفي، ولاء الشريف، مروة عيد.