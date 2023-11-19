«تعليم قنا» تبدأ تدريب المعلمين والطلاب على الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للتدريب «تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمي»، الذي يستهدف مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية، بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية.

الأكاديمية المهنية

وتفقد وكيل الوزارة قاعات التدريب بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين والتى عددها 4 قاعات تضم 180 متدرب من مدير ومعلم وأخصائي بالمرحلة الأعدادية والتعليم الثانوى الفنى ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية والتى ضمت 8 قاعات بعدد 267 من معلمى المرحلة الأبتدائية والثانوى العام ، بمدارس ادارة قنا التعليمية، حيث يتم التدريب من قبل مدربون معتمدون من الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأستعانة بالأكفاء والمتميزين فى التدريب من الموجهين والمعلمين.

تدريبات الوعي والمواطنة

وأوضح وكيل الوزارة خلال متابعته فعاليات التدريب أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وان فعاليات اليوم الأول للتدريب تأتى بعنوان الوعى والمواطنة، وتهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب داخل المدارس.

الجدير بالذكر، أن فعاليات التدريب بدأت اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على مستوى جميع الإدارات التعليمية.