التنسيقية تلتقي حزبي مصر أكتوبر والسادات ضمن أعمال صياغة البرنامج الانتخابي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب مصر أكتوبر وحزب السادات الديمقراطي، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها دعوة هذه الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

لقاء التنسيقية مع الأحزاب

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات؛ للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية، حزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.