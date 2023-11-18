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نائبة التنسيقية تلتقي أعضاء «الثقافي المصري الأمريكي» لبحث المشاركة في الانتخابات

كتب:

محمد أيمن سالم
11:47 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار يومين مجموعة من أعضاء النادي الثقافي المصري الأمريكي بمدينة نيويورك، لمناقشة العديد من الموضوعات على الساحة السياسية المحلية والإقليمية.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت العادلي أنّ النقاش تضمن موضوعات عدة أبرزها، المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية سواء في الداخل المصري أو المصريين بالخارج، وكذلك دور البرلمان، وما قدمه من تشريعات في الفترة الماضية، والمشروعات القومية، والوضع الاقتصادي الحالي، والتحديات التي تواجه الدولة.

القضايا الداخلية في مصر

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ النقاش كان مثمرًا ويؤكد حرص أبناء مصر في الخارج على المشاركة والتفاعل مع القضايا الداخلية في مصر، وحسن متابعتهم لكل ما يدور في الداخل المصري، موجهة الشكر إلى المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري، ونشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصرى، وجوزيف بطرس الرئيس الشرفي للنادي الثقافي المصري، والدكتور عبدالمنعم سعد، ونبيل مجلع رئيس جمعية مصر لكل المصريين، والدكتورة هايدي حسين مستشارة التدريب الأسري والتربوي، وجمال إبراهيم الخبير الأمني بالأمم المتحدة سابقا، والدكتور عصام البدري.

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