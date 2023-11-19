تعطيل الدراسة بمطروح غدا.. ورفع حالة الطوارئ القصوى

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين، لليوم الثاني على التوالي في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع مطروح

وفور صدور قرار تعطيل الدراسة غدا، أكد رئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبدالمجيد، نشر جميع السيارات الخاصة بالصرف الصحي ومعدات الشفط، والمواتير في جميع الأحياء الثمانية، على مستوى مدينة مرسى مطروح، لسحب المياه من الشوارع، والتعامل السريع مع بؤر تجمعات مياه الأمطار بشكل مستمر، في ظل عدم استقرار حاله الطقس على مستوى محافظة مطروح.

رفع حالة الطوارئ في مطروح

أعلنت محافظة مطروح، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، على مستوى جميع الأجهزة المعنية، والتعاون بين مجالس المدن، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحمايه المدنية، والري، ومتابعة غرفة عمليات محافظة مطروح حالة الطقس، والرد على شكاوى المواطنين، واستقبال البلاغات منهم، وسرعة التعامل والاستجابة معها على مدار الساعة.