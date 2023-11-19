حقيقة تعطيل الدراسة في الجيزة غدا بسبب الأمطار.. مصدر يوضح التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة ما يتردد عن تعطيل الدراسة غدا الاثنين؛ بسبب سقوط الأمطار، خاصة مع تعطيل الدراسة في أكثر من محافظة ساحلية ومنها مطروح.

تعطيل الدراسة في الجيزة

وأكد المصدر انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس الواقعة بالأحياء والمراكز كافة، الواقعة بنطاق عملها.

انتظام الطلاب غدا في الحضور بالمدارس

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتعطيل العملية التعليمية بالمدارس، بسبب موجة الطقس وسقوط الأمطار التي تعرضت لها بعض المحافظات اليوم، مؤكدا انتظام الطلاب غدا الاثنين في الحضور بالمدارس.

انتظام الدراسة بمحافظة القاهرة

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة القاهرة عن انتظام الدراسة بمختلف المراكز والمدن والأحياء غدا الاثنين، دون صدور أي قرارات أو توجيهات بشأن التعطيل، موضحة أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة والأرصاد الجوية بشكل مستمر، وحاليا مع تعرض البلاد لأمطار وتغيير في حالة الطقس.